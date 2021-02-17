МВД рассказало о случаях телефонного мошенничества от имени полиции

МВД России предупредило об учащении случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники подменяют свои имена и звонят, представляясь сотрудниками ведомства.
Схема работает по такому принципу: сперва жертве звонит мошенник и представляется сотрудником банка, который звонит с целью сообщить, что с кредитной карты жертвы пытаются похитить деньги. Чтобы прервать процесс, нужно взять деньги в банке и положить их на другой, якобы резервный счёт, чтобы сразу закрыть заём.
Через какое-то время после жертве звонят и другие мошенники, представляющиеся уже сотрудниками полиции. Они устраняют все сомнения и просят чётко выполнять инструкции фиктивных сотрудников банка. Злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и действительно закрепленных за ними.
Как
Как же защитить себя от мошенников. В первую очередь никогда не стоит выполнять финансовые операции по инструкциям, которые были получены по телефону, всегда нужно перезванивать на официальные номера и никому не сообщать свои данные по банковской карте.
Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию, — предупреждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества сообщили о мошеннических схемах, нацеленных на пользователей портала госуслуг и разработанных для похищения персональных данных.