МВД рассказало о случаях телефонного мошенничества от имени полиции

https://static.news.ru/photo/d49701a0-7111-11eb-8fb3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России предупредило об учащении случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники подменяют свои имена и звонят, представляясь сотрудниками ведомства.

Схема работает по такому принципу: сперва жертве звонит мошенник и представляется сотрудником банка, который звонит с целью сообщить, что с кредитной карты жертвы пытаются похитить деньги. Чтобы прервать процесс, нужно взять деньги в банке и положить их на другой, якобы резервный счёт, чтобы сразу закрыть заём.

Через какое-то время после жертве звонят и другие мошенники, представляющиеся уже сотрудниками полиции. Они устраняют все сомнения и просят чётко выполнять инструкции фиктивных сотрудников банка. Злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов и действительно закрепленных за ними.

Как рассказали в МВД, с сентября 2020 года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Как же защитить себя от мошенников. В первую очередь никогда не стоит выполнять финансовые операции по инструкциям, которые были получены по телефону, всегда нужно перезванивать на официальные номера и никому не сообщать свои данные по банковской карте.

Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию, — предупреждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роскачества сообщили о мошеннических схемах, нацеленных на пользователей портала госуслуг и разработанных для похищения персональных данных.