МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги голосования

https://static.news.ru/photo/b3bf839c-bc3c-11ea-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов во время голосования по поправкам в Конституцию РФ не допустили нарушений, которые могут повлиять на его итоги, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, этого удалось добиться благодаря ряду мер.

После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии, — сообщила она.

Волк уточнила, что с 1 июля на участках для голосования во всех субъектах страны несли службу 185 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии. Помимо этого, им содействовали работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

Представитель ведомства подчеркнула, что все сотрудники МВД, задействованные в охране правопорядка, имели возможность проголосовать. При этом многие проголосовали дистанционно.

Она добавила , что грамотные и профессиональные действия полицейских высоко оценило руководство Центризбиркома и территориальных избирательных комиссий.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что МВД России обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану всех помещений во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Она подчеркнула, что не было ни одного инцидента на 96,5 тыс. участков. Памфилова поблагодарила полицейских за беспрецедентную работу, которую они выполняли наряду с другими важными задачами.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

По результатам обработки 100% бюллетеней, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.