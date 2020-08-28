МВД может начать проверять учебно-материальную базу автошкол

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Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, который предусматривает участие полицейских в проверках учебно-материальной базы автошкол. Соответствующий документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается в статье 13 закона «О полиции» прописать право сотрудников полиции участвовать в проверке автошкол «в части соответствия учебно-материальной базы установленным требованиям». Речь идёт о проверках, проводимых лицензирующими органами (Рособрнадзор), уточняет «Парламентская газета».

На сегодняшний день Госавтоинспекция занимается выдачей заключений о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы автошкол. При этом МВД не обладает полномочиями по контролю за соблюдением этих требований. Зачастую это приводит к нарушениям со стороны автошкол.

Ранее NEWS.ru писал, что транспортные заторы на дорогах Москвы в конце августа — начале сентября увеличатся до 8-9 баллов. Такой прогноз озвучил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

Это, по его словам, будет связано с целым рядом совпадающих факторов. Среди них есть традиционные — завершение отпусков, возвращение в столицу студентов и поездки горожан в рамках подготовки к учебному году. В этом году прибавится и специфическая причина — некоторые компании отменят удалённую работу для своих сотрудников.