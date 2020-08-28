Москве предрекли девятибалльные пробки в конце августа

https://static.news.ru/photo/a405cafa-e947-11ea-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортные заторы на дорогах Москвы в конце августа — начале сентября увеличатся до 8-9 баллов. Такой прогноз озвучил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

Это, по его словам, будет связано с целым рядом совпадающих факторов. Среди них есть традиционные — завершение отпусков, возвращение в столицу студентов и поездки горожан в рамках подготовки к учебному году. В этом году прибавится и специфическая причина — некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников.

Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах до 8-9 баллов. Как ощутят это на себе автомобилисты? Более длинные и сложные часы пик, занятые городские парковки, увеличение времени в пути, — цитирует Кизлыка РИА Новости.

Он отметил, что после спада волны пандемии люди начали больше передвигаться по городу. При этом многие выбирают личные автомобили, полагая, что так меньше вероятность заразиться. В связи с этим глава ЦОДД рекомендовал пользоваться городским транспортом. Он заверил, что город внимательно относится к вопросам санитарной безопасности.

Весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры тщательно и регулярно дезинфицируют, подчеркнул Кизлык. Кроме этого, распространению вируса препятствуют бесплатные санитайзеры на станциях метро и МЦК, а также на автобусных остановках.

Вдобавок ко всему, с начала года было приобретено 935 единиц подвижного состава, поэтому городской транспорт полностью готов к увеличению пассажиропотока, добавил глава ЦОДД.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Госдуме предложили запретить в общественном транспорте громкое общение и использование звуковых устройств, включая наушники-вкладыши. Обращение с такой инициативой депутат Виталий Милонов направил министру транспорта Евгению Дитриху.