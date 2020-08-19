В Госдуме предложили запретить громкую речь и наушники в транспорте

https://static.news.ru/photo/2dcdd936-e226-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В общественном транспорте предложили запретить громкое общение, а также использование звуковых устройств, включая наушники-вкладыши. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру транспорта Евгению Дитриху.

По словам парламентария, развитие общественного транспорта в стране часто требует внимания государства. Так, крупные города сталкиваются не только с пробками: метро, автобусы, трамваи и другие виды транспорта в час пик не справляются с наплывом пассажиров. Причём такую картину можно наблюдать как в столице, так и в других регионах.

В таких условиях следует озаботиться улучшением комфорта пассажиров, полагает Милонов. В частности, для этого он считает необходимым заимствовать зарубежный опыт. В пример депутат привёл меры, принятые в Японии, где наблюдаются схожие проблемы с пиковой нагрузкой общественного транспорта. В этой стране власти запретили громко разговаривать во время поездки, а также использовать звуковые устройства, в том числе мобильные телефоны и планшеты.

Посторонние шумы, болтовня, громкие звуки гаджетов и прочее создают дополнительную психологическую нагрузку на пассажиров, измотанных длинным рабочим днём. В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о дополнении любых правил пользования общественным городским транспортом с учётом ограничения использования звуковых устройств во время нахождения пассажиров внутри вагонов и салонов транспорта по японскому примеру. Такая мера будет способствовать психологической разгрузке людей, а также повышению взаимной культуры наших соотечественников, — говорится в обращении.

Фоновый шум действует раздражающе на нервную систему, и человеку какое-то время необходимо находиться в тишине, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Проблема начинается тогда, когда у человека такой возможности нет совсем: шумно на работе и в транспорте, дома же нежелательные звуки создают соседи. Например, игрой на музыкальных инструментах. В таком случае уровень нервного напряжения может привести к психологическим расстройствам.

Особенно сложно людям с музыкальным слухом. Любые раздражающие звуки они воспринимают острее. Люди делятся на несколько типов по ведущему органу восприятия и обработки информации: аудиалы, визуалы, кинестеты, дигиталы. Аудиалов не большинство, большинство — кинестетов и визуалов, но есть и большое количество аудиалов. Для них звуки имеют вообще критическое значение: они слышат всё, — добавил Денисов-Мельников.

Он добавил, что так же остро реагируют на громкие разговоры и музыку люди, которые трепетно относятся к своему личному пространству. Последнее можно нарушать не только близко подходя к человеку, но и вторгаясь в его пространство посторонними звуками.

Ранее Министерство транспорта России предложило субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Данный шаг, по мнению ведомства, будет способствовать развитию внутреннего туризма.