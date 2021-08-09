Мужчина с ножом ворвался в детский сад под Петербургом

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На территорию частного детского сада в Кудрово Ленинградской области ворвался мужчина с ножом. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент произошёл на Европейском проспекте. Очевидцы рассказали, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

В местном МВД NEWS.ru рассказали, что полицейские выехали на место ЧП.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что мужчине удалось миновать вахтёра. О случившемся в полицию сообщил персонал детского сада. По информации журналистов, мужчина либо пьян, либо психически нездоров.

Посреди «тихого часа» на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание, — рассказал собеседник агентства.

Readovka отмечает , что мужчине удалось скрыться до приезда полицейских.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который без одежды гулял в центре Москвы. Когда полицейский сделал нарушителю замечание, тот напал на силовика.