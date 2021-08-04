Голый мужчина напал на полицейского в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который без одежды гулял в центре Москвы. Когда полицейский сделал нарушителю замечание, тот напал на силовика. Об этом рассказали в местном ГУ МВД, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл у дома № 1 по улице Николоямской. Патрульный полицейский увидел пьяного голого мужчину, который шёл по проезжей части. Силовик потребовал от него покинуть дорогу, но тот начал материться, а потом ударил сотрудника правоохранительных органов по голове. Силовику пришлось применить наручники.

Мужчину задержали и доставили в ОМВД. Полицейский обратился к врачам, которые оказали ему помощь. Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на представителя власти.

АГН «Москва» со ссылкой на источник пишет , что ЧП произошло 2 августа. Нападавшим был 37-летний уроженец Орла, который сейчас госпитализирован в психбольницу. По информации журналистов, полицейский не доложил о случившемся, в связи с чем назначена служебная проверка.

Ранее в Грозном мужчина с ножом напал на полицейских, нёсших службу на стационарном посту. Силовики открыли огонь, нападавший был ликвидирован.