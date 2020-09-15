Москвичи оказались более лояльны к разговорчивым таксистам, чем петербуржцы

https://static.news.ru/photo/db264cba-f7e0-11ea-9250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян (60%) предпочитает, чтобы таксист молчал во время поездки. Женщинам разговоры в такси нравятся меньше, чем мужчинам (за высказались 34% женщин и 46% мужчин), 40% москвичей не против поболтать с водителем, в Санкт-Петербурге таких оказалось только 26%, следует из результатов проведённого «Ситимобил» и ResearchMe исследования.

При этом инициаторами разговора готовы выступить 44% мужчин и 22% женщин. Каждый третий водитель предпочитает рассуждать о политике или вечных ценностях, а о себе и своей работе в такси готов рассказать каждый пятый, передаёт ПРАЙМ.

Каждый второй пассажир такси хотя бы однажды сталкивался с водителем такси, который рассказывал про некий собственный бизнес. Такси для такого шефа — любимое хобби или временная подработка. В Москве с такими водителями ездили почти половина опрошенных пассажиров такси, в Петербурге — 40% респондентов, — рассказали в «Ситимобил».

Ещё 13% любят поговорить о семье, причём предпочитают обсуждать это с женщинами, а на тяжёлую жизнь жалуется каждый десятый водитель, причём москвичи делают это вдвое чаще коллег из Петербурга и других регионов.

Для того чтобы избежать бесед с водителем, 54% садятся позади него, 37% надевают наушники или начинают разговоры по телефону, 11% могут попросить водителя помолчать, а некоторые респонденты драматично смотрят в окно.

Как писал NEWS.ru ранее, в Госдуме предложили защищать водителей такси от агрессивных и неадекватных пассажиров перегородкой. В нижней палате отметили, что случаи некорректного поведения между пассажирами и водителями происходят довольно часто.