Москвичей в «Технограде» научат разработке видеоигр, выстраиванию отношений

С 17 августа по 3 сентября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ будут проводиться бесплатные мастер-классы и тренинги, организованные центром развития карьеры.
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На тренингах «Личностный рост» и «Карьерное развитие», которые проведёт центр развития карьеры, москвичей научат, среди прочего, формулировать цели, управлять своим временем и налаживать коммуникации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в сентябре в Москве начнёт свою работу социальная гостиница, где горожан с ограниченными возможностями здоровья будут обучать навыкам самостоятельного проживания. Курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, пройдут 216 человек с детским церебральным параличом, аутизмом, нарушением зрения, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, шизофренией, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями.
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