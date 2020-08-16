Москвичей в «Технограде» научат разработке видеоигр, выстраиванию отношений

https://static.news.ru/photo/cec9bdfc-e058-11ea-bf45-fa163e074e61_660.jpg Фото: technograd.moscow

С 17 августа по 3 сентября в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ будут проводиться бесплатные мастер-классы и тренинги, организованные центром развития карьеры.

По данным издания «Москва 24», посетителей мастер-классов обучат основам программирования на языке JavaScript, объяснят, как пользоваться программами для разработки видеоигр, а также азам видеомонтажа. На уроках «TVой эфир» гости смогут узнать о принципах работы в кадре и улучшить свои ораторские навыки. Кроме этого, будет предоставлена возможность посетить мастер-классы «Запуск своего сайта в Linux», «Создание окружения на Unity», «Основы веб-разработки и программирования на JavaScript» и другие.

На тренингах «Личностный рост» и «Карьерное развитие», которые проведёт центр развития карьеры, москвичей научат, среди прочего, формулировать цели, управлять своим временем и налаживать коммуникации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в сентябре в Москве начнёт свою работу социальная гостиница, где горожан с ограниченными возможностями здоровья будут обучать навыкам самостоятельного проживания. Курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, пройдут 216 человек с детским церебральным параличом, аутизмом, нарушением зрения, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, шизофренией, синдромом Дауна и другими генетическими заболеваниями.