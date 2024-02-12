Москвичей предупредили о ледяном дожде и возвращении 20-градусных морозов Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы вернутся в Москву 15 и 16 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале недели Москву накроет ледяной дождь, а к концу недели придут 20-градусные морозы, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, перепады температур также будут сопровождаться аномально высоким давлением.

Теплая воздушная масса, приближающаяся к Москве, несет с собой снег, также сегодня, 12 февраля, возможен ледяной дождь. Температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов. Во вторник снег усилится, а температура составит 6–8 градусов мороза. Со среды из-за арктического антициклона температура начнет резко понижаться. Осадки закончатся и сильно начнет расти давление, — сказал Шувалов.

Синоптик уточнил, что в День святого Валентина, 14 февраля, столбики термометров опустятся до минус 13–17 градусов. К концу рабочей недели, по его словам, москвичей ожидают 20-градусные морозы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и сильными морозами. По его словам, серьезное похолодание ожидается в конце недели.

До этого Александр Шувалов рассказал, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. Капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур, пояснил метеоролог.