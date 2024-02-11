Москвичам пообещали барический «бугор» вместо оттепели Синоптик Тишковец: с 16 февраля в Москву придут арктические морозы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оттепель в Москве сменится барическим «бугром» и сильными морозами, заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, серьезное похолодание начнется во второй половине следующей недели.

Оттепель сменится морозами и барическим «бугром». <...> До конца недели погода сохранится «миллион на миллион» — малооблачно, без осадков и аномально холодно. В четверг под утро морозы окрепнут до −17–22, днем не выше −10–15, а на пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит −20–25, после полудня всего −9–14, — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник после «суперхолодных» выходных теплые воздушные массы с востока принесут в столичный регион резкое повышение температуры. 12 февраля ожидается минус 7–9 градусов ночью, а днем от +1 до −2. Также выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, отметил научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, с пятницы начнется возвращение морозов.

Весь Северо-западный федеральный округ, за исключением Псковской и Новгородской областей, будет во власти сильных холодов с 13 февраля, добавил Вильфанд. До среды температура будет на 8–12 градусов ниже нормы, а в Архангельской области — на 15 градусов.