Москвичей предупредили о гололедице предстоящей ночью

В Москве предстоящей ночь возможны заморозки. Температура воздуха опуститься до -2 градусов. Столичных водителей просят быть осторожными на дорогах и отказаться от поездок на личном транспорте на летней резине в ночь на 15 ноября. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, следить за скоростным режимом. Использование летних шин может привести к дорожно-транспортным происшествиям, поэтому стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, если автомобиль ещё не подготовлен к зиме, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю москвичей ожидает «пушкинская» погода — будет солнечно и морозно. Температура днём будет опускаться до 2–5 градусов мороза.

По его словам, в понедельник начнутся прояснения, а во вторник будет уже совсем солнечно и морозно. По его словам, такая погода установится минимум до 18 ноября.