Вильфанд предупредил москвичей о «пушкинской» погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшую неделю москвичей ожидает «пушкинская» погода — будет солнечно и морозно. Температура днём будет опускаться до 2–5 градусов мороза, пишет ТАСС.

Заметные изменения погоды начинаются с понедельника. Погода будет уже по-настоящему антициклональной с очень высоким давлением, температуры ночью и днём уже отрицательные, — рассказал специалист.

Он отметил, что в понедельник начнутся прояснения, а во вторник будет уже совсем солнечно и морозно. По его словам, такая погода установится минимум до 18 ноября. Осадков в этот период не прогнозируется. Снег и дождь возможны только 14 и 15 ноября.

Метеоролог сообщил, что 15 ноября днём прогнозируется от пяти градусов мороза до нуля градусов, 16 ноября — от минус двух до нуля, 17 и 18 ноября — около нуля градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на Урал с понедельника придёт аномальное похолодание с морозами до 18–20 градусов. В свою очередь регионы Северо-Западного федерального округа со вторника ожидает температура, которая выше нормы на 4–7 градусов.