Москвичам пообещали тёплую и солнечную погоду на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/e2528784-dfa7-11ea-bd1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потепление ожидается в столичном регионе начиная с 17 августа, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, со следующей недели погоду в Москве будет определять тёплая воздушная масса. В понедельник местами пройдут небольшие дожди — всего не более 1-3 мм осадков за сутки, поэтому дефицит осадков пока сохранится.

18 и 19 августа погоду будет определять антициклон, она будет довольно тёплой. В ночные часы в Москве 15-17 градусов тепла, дневная температура в городе выше 25 градусов. Погода без осадков, сухая, солнечная, — рассказал синоптик.

Она уточнила, что в конце рабочей недели прогнозируется небольшое понижение атмосферного давление, однако существенных перемен в погоде не ожидается.

Также Позднякова не исключила прохождение ещё одного тёплого атмосферного фронта, который «если и побрызгает, то небольшим дождём». Температурный фон не изменится — 12-17 градусов тепла ночью, и до 21-26 градусов днём.

Южный ветер будет довольно приятным, несильным, поэтому погода, в принципе, будет довольно комфортной, — отметила она.

Синоптик добавила, что фон температуры и атмосферного давление немного превысит климатическую норму, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что потепление и облачная погода ожидаются 16 августа в столичном регионе.