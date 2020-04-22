Москвичам пообещали аномально низкие температуры

https://static.news.ru/photo/e71dd982-8460-11ea-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительное похолодание ожидается в Москве до конца рабочей недели. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около ноля, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днём — 6–8 градусов, — сообщил он в интервью ТАСС.

Погода, по словам синоптика, наладится только к выходным. В субботу и воскресенье ожидается потепление до 7–12 градусов.

Ранее Вильфанд назвал причину холодной погоды в столице. По его словам, она стала следствием столкновения двух воздушных масс над городом, писал NEWS.ru.