Москвич вышел на одиночный пикет в поддержку президента Франции

https://static.news.ru/photo/d6d8dd32-1ac0-11eb-889d-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Global Look Press

Житель Москвы вышел на одиночный пикет к посольству Франции на Большой Якиманке с плакатом в поддержку президента Эммануэля Макрона. Активист заявил, что в карикатурах на пророка Мухаммеда «нет ничего криминального».

Люди, которые переехали во Францию и получили статус беженца, чувствуют себя хозяевами. На самом деле это не так, — цитирует издание «Политэксперт» участника пикета.

Как писал NEWS.ru, 29 октября у посольства Франции в Москве прошёл митинг против публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. У здания дипмиссии собрались два десятка человек. Они выкрикивали «Нет!», а также искажённое имя президента Франции: «Макарон».

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

В память о Самюэле Пати 21 октября карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, Иисуса Христа и Иегову были спроецированы на одно из зданий во французском Монпелье.