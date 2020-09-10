Московские власти отменят карантин для больных ОРВИ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице отменят обязательный карантин для больных острыми респираторными вирусными инфекциями.
Чиновница
Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус, — отметила Ракова.
Заммэра добавила, что в Москве планируют увеличить объёмы тестирования на грипп. В частности, врачи скорой помощи будут делать обязательный тест на грипп всем пациентам при доставке в больницу.
Ракова также рассказала, что 9 сентября в Москве сделали 13 прививок от COVID-19. Она отметила, что все вакцинированные чувствуют себя хорошо, передавал NEWS.ru. По словам Раковой, вакцинация от коронавирусной инфекции может войти в календарь прививок в столице.
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