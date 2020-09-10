Московские власти отменят карантин для больных ОРВИ

https://static.news.ru/photo/c3d704a2-f36f-11ea-aa2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице отменят обязательный карантин для больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

Чиновница рассказала об этом в эфире телеканала «Россия 24». Люди с ОРВИ смогут избежать карантина только при отрицательном тесте на COVID-19.

Как и раньше, все, у кого есть какие-либо проявления простуды, в обязательном порядке должны сдавать тест на коронавирус, — отметила Ракова.

Заммэра добавила, что в Москве планируют увеличить объёмы тестирования на грипп. В частности, врачи скорой помощи будут делать обязательный тест на грипп всем пациентам при доставке в больницу.

Ракова также рассказала, что 9 сентября в Москве сделали 13 прививок от COVID-19. Она отметила, что все вакцинированные чувствуют себя хорошо, передавал NEWS.ru. По словам Раковой, вакцинация от коронавирусной инфекции может войти в календарь прививок в столице.