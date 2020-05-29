Московские диаспоры высказались об идее приложения для мигрантов

https://static.news.ru/photo/6cdd4256-a1a8-11ea-913c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские диаспоры положительно отнеслись к предложениям организовать специальные приложения и трудовые биржи для мигрантов.

Ранее сообщалось, что эксперты МВД России предложили создать электронный профиль иностранцев в приложении для отслеживания данных и рейтинга социального доверия мигрантов. В нём будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.

Думаю, такое приложение было бы очень хорошим для мигрантов, — заявила РИА Новости президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыгова.

Она добавила, что в основном приезжающие на заработки мигранты не знают, куда им идти и что делать. Им необходимы инструкции, а также конкретные адреса, где они могут получить работу. Разумеется, лучше будет, если всё это будет под патронажем государства, чтобы «не было подвоха».

Её поддержал президент «Киргизского единения» Обдёрганы Шакиров. Он считает, что кроме создания биржи труда мигрантам нужно облегчить систему регистрации, поскольку им приходится много перемещаться по стране в поисках заработка.

Председатель Талышской диаспоры России Исмаил Шабанов призвал при этом сохранять межнациональное согласие и стабильность в стране. По его мнению, новые инициативы должны способствовать этому.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщил, что более шести тысяч мигрантов пытались незаконно проникнуть в РФ в 2019 году.