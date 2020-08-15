Москалькова попросила посла РФ в Белоруссии сообщить о судьбе Важенкова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой назвать причины задержания россиянина Артёма Важенкова и других граждан страны, задержанных на белорусской территории.
Прошу вас, уважаемый Дмитрий Федорович, сообщить об основаниях применения к российским гражданам мер процессуального принуждения, их процессуальном статусе, — говорится в обращении Москальковой.
Также она попросила доложить о месте нахождения задержанных и условиях их содержания под стражей,
Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Важенкова Антон Гашинский сообщил, что журналист может провести 15 лет в тюрьме за «провокаторство» в массовых беспорядках в Белоруссии.
Российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.
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