Москалькова попросила посла РФ в Белоруссии сообщить о судьбе Важенкова

https://static.news.ru/photo/51489876-dedc-11ea-b7d2-fa163e074e61_660.jpg Артём Важенков Фото: Артём Важенков/vk.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой назвать причины задержания россиянина Артёма Важенкова и других граждан страны, задержанных на белорусской территории.

Прошу вас, уважаемый Дмитрий Федорович, сообщить об основаниях применения к российским гражданам мер процессуального принуждения, их процессуальном статусе, — говорится в обращении Москальковой.

Также она попросила доложить о месте нахождения задержанных и условиях их содержания под стражей, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Важенкова Антон Гашинский сообщил, что журналист может провести 15 лет в тюрьме за «провокаторство» в массовых беспорядках в Белоруссии.

Российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.