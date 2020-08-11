МИД РФ не отреагировал на задержание сотрудников «Открытой России» в Минске

https://static.news.ru/photo/777aa670-dbf2-11ea-a053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова рассказала о задержании двоих сотрудников организации Артёма Важенкова и Игоря Рогова, которые отправились в Минск в качестве независимых наблюдателей на выборах президента Белоруссии. По её словам, Министерство иностранных дел России не реагирует на сообщения о пропаже мужчин после задержания белорусскими силовиками.

Она рассказала, что связь с Важенковым и Роговым пропала 10 августа после 20:00, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Сегодня в 10:00 мой коллега дозвонился на телефон одного из них, трубку взял неизвестный человек. Он сказал, что с ребятами всё очень нехорошо и они задержаны, — поделилась она.

В организации обзвонили все отделения милиции, больницы и другие Минска, однако найти их не удалось.

Когда мы пришли сегодня сюда (к посольству Белоруссии в Москве. — NEWS.ru), чтобы обратиться, [белорусским государственным агентством БелТА] было выложено [в Интернет] страшное видео, на котором в том числе были Артём и Игорь. Они выглядели очень плохо, они были очевидно избитыми, они лежали лицом в пол. В этот момент происходило что-то вроде допроса, — рассказала Усманова.

«Открытая Россия» требуют от властей Белоруссии освободить Важенкова и Рогова, а от МИД РФ — вмешаться в происходящее. Координатор движения отметила, что они не учувствовали в противоправных действиях.

На данный момент реакции нет ни от кого. Мы отправили и через электронные приёмные, и как только можно все документы, но никакого ответа ни от кого не было, — добавила она.

Больше никакой информации получить не удаётся. В «Открытой России» снова обзванивают все учреждения и сталкиваются с перебоями со связью.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты. Трое из них — сотрудники телеканала «Дождь» Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов — уже вернулись на родину.

Среди задержанных также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудник «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, военкор и основатель проекта WarGonzo Семён Пегов. Кроме того, в Минске пропали корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко и журналист «Медузы» Максим Солопов.

Связи с Солоповым нет уже больше 40 часов. Его жёстко задержали на акции протеста в Минске 9 августа. Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова рассказывала, что журналиста задерживали вместе с сотрудниками её СМИ Антоном Старковым и Дмитрием Ласенко, однако представителю «Медузы» «досталось гораздо больше».

Накануне, как писал NEWS.ru, глава комитета Государственной думы по СМИ Александр Хинштейн заявил, что Солопов жив. По его словам, местонахождение журналиста удалось установить, однако подробной информации о его состоянии сейчас нет. При этом генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила, что белорусская сторона не предоставляет никакой информации о журналисте.