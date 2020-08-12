Российский журналист может провести 15 лет за решёткой в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1dbf030e-dcdf-11ea-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский журналист Артём Важенков, назвавшийся координатором «Открытой России», может провести 15 лет в тюрьме за «провокаторство» в массовых беспорядках в Белоруссии. Об этом сообщил адвокат задержанного Антон Гашинский.

Накануне Белорусское телеграфное агентство (БелТА) опубликовало видеоролик с людьми, которые были задержаны милицией Белоруссии. Их назвали «провокаторами» беспорядков в Минске. Двое из четверых задержанных в кадре уверяют, что они из России, пишет РИА Новости.

«Открытая Россия» опознала в кадре двух своих сотрудников — Игоря Рогова и Артёма Важенкова. Впоследствии Следственный комитет республики сообщил, что оба журналиста проходят подозреваемыми по делу о массовых беспорядках в Минске. Рогова освободили, а Важенков может сесть на 15 лет в тюрьму, сообщил Гашинский.

Сейчас Важенков находится в СИЗО, адвоката к нему пустят не раньше 13 августа. В этот же день защитник намерен встретиться со следователем, который, скорее всего, возьмёт подписку о неразглашении. Вопросом возвращения Важенкова на родину занимаются дипломаты, но домой он вряд ли поедет — его отправят в СИЗО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.