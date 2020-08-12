СК Белоруссии завёл дело на россиян за участие в беспорядках

Российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.
В сообщении ведомства говорится, что Рогов и Важенков 2 августа были задержаны на улице с признаками алкогольного опьянения.
В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбуждённому Управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК, —
приводитцитату из сообщения БелТА.
До этого посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что журналисты должны покинуть здание ГУВД Минска, для этого нужно завершить определённые процедуры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Рогов был отпущен в Минске на свободу. Вопрос по Артёму Важенкову ещё решается.
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