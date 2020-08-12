СК Белоруссии завёл дело на россиян за участие в беспорядках

https://static.news.ru/photo/10db3404-dc4a-11ea-a867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.

В сообщении ведомства говорится, что Рогов и Важенков 2 августа были задержаны на улице с признаками алкогольного опьянения.

В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбуждённому Управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК, — приводит цитату из сообщения БелТА.

До этого посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что журналисты должны покинуть здание ГУВД Минска, для этого нужно завершить определённые процедуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Рогов был отпущен в Минске на свободу. Вопрос по Артёму Важенкову ещё решается.