Осужденного за дискредитацию армии Москалева экстрадировали в Россию Осужденного за дискредитацию ВС РФ Москалева экстрадировали в Россию из Белоруссии

Фото: Социальные сети

Алексей Москалев

Алексея Москалева — отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, экстрадировали из Белоруссии в Россию, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на источник. Адвокат россиянина Владимир Билиенко рассказал, что ему не сообщали об экстрадиции его доверителя в Россию.

Отмечается, что сотрудник белорусской тюрьмы № 8 в Жодино отказался давать информацию о местонахождении Москалева. По его словам, нужно лично явиться в учреждение и предъявить паспорт, чтобы получить справку о находящемся там человеке.

Билиeнко оставил заявление в СИЗО-1 Тульской области и попросил уведомить его, если Москалева доставят туда. Билиeнко добавил, что подал апелляцию на приговор, которую дoлжны рассмотреть в присутствии его подзащитного.

Житель города Ефремова Тульской области Москалев, приговоренный к двум годам колонии за повторную дискредитацию ВС РФ и сбежавший из-под домашнего ареста, был задержан правоохранителями в Белоруссии.

Дочь Москалева, которую отец воспитывал один, была помещена в приют, откуда потом ее забрала мать. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что сначала девочка не хотела жить с мамой, но позже передумала. Омбудсмен выразила надежду, что у них все сложится, и пообещала оказывать семье необходимую помощь.