Мошенники стали похищать деньги в Telegram, рассылая сообщения с акциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали похищать пароли от банковских карт и деньги, рассылая в Telegram фишинговые ссылки от лица крупных банков или известных компаний, заявили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве подчеркнули, что аферисты убеждают жертву подписаться на канал компании и принять участие в акции — например, получать от 50% до 70% кешбэка за покупки.

При этом ссылка, которую оставляют мошенники, фальшивая. При переходе по ней у клиентов банка запрашивают пароли или коды из СМС-сообщений, которые сразу при вводе попадают в руки злоумышленников. В МВД призвали доверять только официальным сайтам и приложениям, проверять подлинность.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что аферисты разработали новую схему телефонного мошенничества, целью которой стали дети. По его словам, злоумышленники массово звонят ученикам под видом сотрудников школ, например от лица классного руководителя или директора школы.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что угрозы по телефону или в интернете обычно являются признаком мошеннических схем. Родителям необходимо объяснить детям, что требования о передаче денег также должны вызывать подозрения.