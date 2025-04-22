В Госдуме рассказали, как научить детей вычислять мошенников Депутат Гаврилов: угрозы по телефону обычно являются признаком мошенничества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы по телефону или в интернете обычно являются признаком мошеннических схем, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, родителям необходимо объяснить детям, что требования о передаче денег также должны вызывать подозрения.

Чтобы спастись от мошенников, родителям и преподавателям важно объяснить молодежи, что любые угрозы по телефону или в интернете — это мошеннические схемы и никакие государственные службы не работают таким образом. Любые требования срочно передать деньги или драгоценности должны сразу вызывать подозрение, и при малейшем сомнении нужно немедленно рассказать об этом взрослым. Важно, чтобы дети и студенты понимали, как действуют мошенники и почему нельзя бездумно доверять информации, поступающей извне, — сказал Гаврилов.

Он добавил, что детям следует дать несколько четких указаний. Первое, по словам Гаврилова, запретить передавать банковские карты и их данные даже знакомым или людям, которые представляются сотрудниками банков. Второе, уточнил депутат, объяснить, что нельзя отправлять фотографии документов, паролей или скриншоты экранов с личной информацией.

Не участвовать в подработках, связанных с обналичиванием денег, передачей посылок или регистрацией банковских карт. Все, что связано с финансами, должно контролироваться родителями. Нельзя верить незнакомцам в интернете: если кто-то слишком настойчиво пишет или требует что-то сделать, лучше немедленно прекратить общение, — объяснил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что на мобильных телефонах ни в коем случае нельзя хранить СМС с кодами и одноразовыми паролями от банков, фотографиями документов и личной конфиденциальной информацией. Короткие сообщения с данной информацией приходят регулярно каждому россиянину, но их следует немедленно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.