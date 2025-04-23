Мошенники под видом учителей атакуют школьников Депутат Немкин предупредил о звонках мошенников детям под видом учителей

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Аферисты разработали новую схему телефонного мошенничества, целью которой стали дети, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, злоумышленники массово звонят ученикам под видом сотрудников школ — например, от лица классного руководителя или директора школы.

Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ и других образовательных учреждений. Одна из реализуемых ими схем — звонок от «классного руководителя» или «директора школы» с сообщением о срочном инциденте, — сказал он.

Как объяснил Немкин, злоумышленники убеждают детей, что их родители попали в больницу или в полицию, и для помощи им необходимо срочно передать деньги «курьеру» или перевести средства на указанный счет. По его словам, таким образом аферисты используют стрессовую ситуацию и вгоняют ребенка в панику. Так они добиваются от школьников выполнения их требований.

Кроме того, как рассказал парламентарий, злоумышленники предлагают детям поучаствовать в «важном школьном проекте» или анкетировании, запрашивая личную информацию. Таким образом они могут получить не только контакты семьи, но и реквизиты банковских карт родителей.

Еще одна схема заключается в распространении информации о «школьных акциях» или «нуждах класса», добавил Немкин. По его словам, мошенники просят ребенка передать деньги «представителю школы» или сделать перевод. Чтобы выглядеть убедительно, они могут назвать имя настоящего учителя и другие детали. Также аферисты предлагают детям вступить в «закрытый школьный чат» или скачать «официальное приложение». На деле же они присылают фишинговую ссылку или вирус, которые крадут данные с телефона.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил NEWS.ru, что угрозы по телефону или в интернете обычно являются признаком мошеннических схем. По его словам, родителям необходимо объяснить детям, что требования о передаче денег также должны вызывать подозрения.