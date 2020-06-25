Мосгорсуд признал законным арест Верзилова за ругань матом

Московский городской суд оставил в силе административный арест сроком на 15 суток участнику Pussy Riot Петру Верзилову. Такое наказание ему было назначено за якобы ругань матом в адрес прохожего. Арест по этому факту пытался обжаловать защитник Верзилова Леонид Соловьев.
Как адвокат рассказал «Интерфаксу», перед началом заседания он получил от правительства Москвы записи с камер с места конфликта, однако «их столкновение произошло в мёртвой зоне, за одной из городских камер». Суд в итоге постановил: оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
Верзилова задержали 21 июня рано утром в собственной квартире, а затем увезли на допрос по делу о так называемых массовых беспорядках в Москве, произошедших летом 2019 года. Потом Верзилова отпустили в статусе свидетеля. Почти сразу после выхода из отдела полиции у него произошло столкновение с незнакомым мужчиной. Это стало причиной для повторного задержания. Активист провёл ночь в ОВД «Мещанский», только 22 июня стало известно, что на него составили протокол по статье 20.1 КоАП за нецензурную брань на улице.
На суде Верзилов заявил, что ни в каких общественных местах матом не ругался, а в материалах административного дела нет свидетелей этого правонарушения, кроме полицейских. Он также указал суду на подозрительное отсутствие личных данных прохожего в материалах дела. Тем не менее, Мещанский суд назначил активисту административный арест сроком на 15 суток.
Ранее высказывались предположения, что настоящей причиной задержания Верзилова стала информация о готовящихся акциях группы «Война» во время парада в Москве 24 июня. Однако сам Пётр перед заседанием опроверг это, писал NEWS.ru.
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