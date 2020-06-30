Молодого отца четырёх детей из «заброшки» в Чите посадили в тюрьму

Суд принял решение отправить Александра Чипизубова, которого в конце января обнаружили в заброшенном доме с четырьмя детьми в Чите, в колонию общего режима.
По словам общественника Евгения Фёдорова, обнаружившего бездомного, мужчину приговорили к трём годам тюрьмы,
Бездомного Чипизубова вместе с мальчиками 6,10 и 11 лет и трёхлетней девочкой случайно нашли в читинском заброшенном доме, когда они грелись у костра. В этом здании они жили с лета. Фёдоров перевёз семью в квартиру. Объясняя своё положение, отец заявил, что скрывался от полиции после драки. Он сообщал, что избил пьяную супругу и хозяев квартиры, которую снимала семья. Мать детей, по его словам, бросила их и злоупотребляла алкоголем.
Спустя несколько дней мужчину задержали полицейские в рамках уголовного дела по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а детей отправили в социальный приют «Надежда». Выяснилось, что Чипизубов находился в розыске из-за неявки в суд. Руководитель следственного управления СК РФ Юрий Русанов распорядился провести проверку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.
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Как писал NEWS.ru, ранее жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане раскрыла подробности уголовного дела в отношении супруга. По её словам, мужчина случайно травмировал дочь. Она рассказала, что сразу после случившегося муж позвонил ей на работу. Инцидент произошёл в Бугульме 27 октября 2019 года. 27-летний отец позвонил жене и сказал, что у их полуторагодовалой дочери началось кровотечение. В больнице у малышки обнаружили травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.
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