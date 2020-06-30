Россиянка оправдала подозреваемого в изнасиловании годовалой дочери мужа

https://static.news.ru/photo/c9583740-bab0-11ea-aff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане раскрыла подробности уголовного дела в отношении супруга. По её словам, мужчина случайно травмировал дочь. Она рассказала, что сразу после случившегося муж позвонил ей на работу.

Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам, — рассказала она в беседе с RT.

Женщина также отметила, что согласно результатам медицинский экспертизы, у малышки зафиксированы внешние поверхностные травмы, а не проникновение.

Инцидент произошёл в Бугульме 27 октября 2019 года. 27-летний отец позвонил жене на работу и сказал, что у их полуторагодовалой дочери началось кровотечение. В больнице у малышки обнаружили травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.

Врачи сообщили об этом факте в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку во время смены подгузника, позже сознался в насилии. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и поэтому сорвался на ребёнке.

В итоге суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение. Прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана, писал NEWS.ru.