Модель Лисовскую приговорили к 3,5 года тюрьмы за порнографию

https://static.news.ru/photo/efa2340a-e0a8-11ea-a878-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_whoisjohngalt

За оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних модель Анна Лисовская получила срок в 3,5 года.

Как сообщает Telegram-канал Mash, если учитывать срок, который она провела в СИЗО, то на свободу девушка выйдет примерно через полгода.

При этом адвокат Лисовской собирается обжаловать приговор. При этом несколько лет назад модель обвинили в совращении девочки-подростка, которая была сестрой её молодого человека. Доказать вину Лисовсокой тогда не получилось.

Анна стала известна широкой публике в 2016 году, когда она, тогда 22-летняя, обвинила сына российского бизнесмена Константина Шарыго, которого называют владельцем транспортных компаний и миллионером, — Александра — в изнасиловании.

Вскоре он сам сдался в руки правосудия и был арестован. В СИЗО он провёл около года и в январе 2017 был отпущен под подписку о невыезде. При этом до суда дело так и не дошло, а на российском телевидении историю продолжили обсуждать. Однако развернулась она совсем неожиданно. Спустя некоторое время обвинения в совращении несовершеннолетней предъявили уже самой Лисовской.

Что касается Александра Шарыго, то последний раз о нём появлялась информация в январе 2019 года. Тогда сотрудники таможни в Бресте задержали россиянина, который привёз с собой из Польши гашишное масло и марихуану. Журналисты тогда утверждали, что этим гражданином РФ и был Шарыго-младший.

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