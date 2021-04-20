«Мною можно пугать детей»: Навальный рассказал о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/d7314f90-a1e7-11eb-8f0b-96000091f725_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как его этапировали в больницу при Исправительной колонии № 3, а также о состоянии своего здоровья.

Накануне адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что оппозиционер находится в одиночной камере туберкулёзной больницы. По его словам, медикам лечебного учреждения удалось поставить капельницу пациенту только с четвёртого раза.

Ранее адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощён.

Навальный тажке сообщал о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога. Сам оппозиционер сообщил, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболели спина и ноги, появилось онемение в конечностях, но к нему не пускают гражданских врачей.

16 апреля Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением. 19 апреля стало известно, что его перевели из ИК-2 в больницу при колонии строго режима ИК-3.