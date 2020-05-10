Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС

https://static.news.ru/photo/9076e1f4-92ee-11ea-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Алфеев Фото: Митрополит Иларион Алфеев/facebook.com

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.

Конечно же, изображения Сталина в православном храме не должно быть, потому что Сталин был гонителем Церкви, — цитирует митрополита ТАСС.

Илларион добавил, что на совести генералиссимуса «кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников».

Как писал NEWS.ru, глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонид Калинин выступил за сохранение мозаики с изображением Сталина. По его словам, это часть военной истории страны.