Общество

Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС

21:37, 10 мая 2020
Митрополит Иларион Алфеев Митрополит Иларион Алфеев Фото: Митрополит Иларион Алфеев/facebook.com

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.

Конечно же, изображения Сталина в православном храме не должно быть, потому что Сталин был гонителем Церкви, — цитирует митрополита ТАСС.

Илларион добавил, что на совести генералиссимуса «кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников».

Как писал NEWS.ru, глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонид Калинин выступил за сохранение мозаики с изображением Сталина. По его словам, это часть военной истории страны.

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