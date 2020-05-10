Митрополит Иларион раскритиковал мозаику Сталина в храме ВС

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион назвал неприемлемой фреску с Иосифом Сталиным в главном храме Вооружённых сил России в Подмосковье.
Конечно же, изображения Сталина в православном храме не должно быть, потому что Сталин был гонителем Церкви, — цитирует митрополита ТАСС.
Илларион добавил, что на совести генералиссимуса «кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников».
Как писал NEWS.ru, глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонид Калинин выступил за сохранение мозаики с изображением Сталина. По его словам, это часть военной истории страны.
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