https://static.news.ru/photo/51d0164e-bd1c-11e9-9211-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Нишанова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Победительница конкурса «Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова прокомментировала возможность своей поездки на международный конкурс «Мисси Земной шар» в Китае. По её словам, вместо неё на смотре выступит обладательница титула «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

Нишанова отметила, что будет помогать Ксении по необходимости. Кроме того, она сообщила, что будет участвовать во всех мероприятиях фонда «Планета женщин» в качестве представителя России, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пользователи социальных сетей раскритиковали конкурс «Миссис Россия — 2019» и Нишанову. Комментаторы считают, что в стране есть женщины с естественной красотой, которые по-настоящему достойны этой награды.