Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c26cbb0c-b53f-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется.

По словам главы правительства, количество заболевших продолжает снижаться, при этом число проводимых тестирований остаётся высоким. На сегодняшний день выполнено уже более 17 млн тестов на заболевание.

Несколько последних дней ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться, — сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,1 млн человек по всему миру, более 472 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,5 млн человек.

На сегодняшний день Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире: с начала пандемии выявлено 899 705 случаев коронавируса, 356 429 человек выздоровели. Скончались 8359 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в рейтинге по количеству летальных исходов от COVID-19 РФ спустилась на одну строчку и заняла 14-е место в мире. Такие данные привёл американский Университет Джонса Хопкинса.