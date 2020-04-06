Мишустин: тесты на коронавирус начнут делать по ОМС

https://static.news.ru/photo/bf4ff754-77eb-11ea-9519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Global Look Press

Тесты на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) будут делать по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По программе ОМС будет оплачиваться и проведение лабораторных исследований на коронавирус, — приводит слова политика «Интерфакс».

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавируса COVID-19.

В России зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. За последние сутки в стране подтверждено 954 случая COVID-19. Умерли 45 человек, выздоровели 406. В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Жертвами заболевания стали 66,4 тысячи человек, выздоровели около 263 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биофармацевтическая компания «Генериум» из Владимирской области зарегистрировала в Росздравнадзоре РФ первый отечественный экспресс-тест на COVID-19.