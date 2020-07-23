Мишустин рассказал, что его выздоровление от COVID-19 проходило непросто

https://static.news.ru/photo/778cc486-ccca-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Агентство «Москва»

Глава российского правительства Михаил Мишустин не знает, как подхватил коронавирус, которым переболел в апреле, и рассказал, что излечиться от заболевания ему было непросто.

По его словам, «вирус не выбирает должности» и «очень опасен».

Сейчас непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю, — сказал Мишустин в интервью «России 24».

Про своё выздоровление глава Кабмина сказал, что это была «непростая история» и у него долго держалась высокая температура.

Что касается «быстро вылечился», — это не совсем так, это был достаточно непростой процесс. И дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи, — отметил премьер.

Мишустин выразил благодарность российским медикам и отметил, что они сыграли огромную роль в его выздоровлении.

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирусная инфекция официально подтвердилась у 5848 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 795 038 жителей России. За всё время с начала пандемии вылечиться удалось 580 330 пациентам, ажертвами инфекции 12 892 пациента.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что специалисты не видят предпосылок ко второй волне COVID-19 в России.