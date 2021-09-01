Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскрыл, почему не смотрит телевизор. Политик признался, что у него нет на это времени, а небольшое количество свободных часов, которые есть, он предпочитает отдавать спорту и чтению. Об этом глава кабмина сказал в ходе общения с учениками и выпускниками Физтех-лицея имени П. Л. Капицы. Его слова приводит РИА Новости.

Времени у нас не так много, работа правительства в том числе предполагает постоянное вовлечение. Но иногда хватает на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей, почитать книги, больше, наверное, специальную литературу, — отметил Мишустин.

Премьер признался, что детства увлекался чтением. Сегодня же он знаком и с творчеством современных писателей, среди которых он назвал Патрика Зюскинда и Паоло Коэльо. В то же время Мишустин признал, что «он больше по классике».

Недавно перечитывал Куприна «Гранатовый браслет»... Классика мне более по душе, но времени не так много, чтобы её читать, — посетовал премьер-министр, добавив, что очень любит такие произведения, как «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Война и мир» Льва Толстого, а также произведения Михаила Булгакова.

Ранее сообщалось, что Мишустин рассказал, как не смог поступить в МГУ. Премьер сообщил, что всегда мечтал учиться именно в этом вузе, но для зачисления на экономический факультет ему не хватило полбалла.