Мишустин предупредил о сохранившейся угрозе заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ceb72b52-f687-11ea-8563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время угроза заражения коронавирусной инфекцией нового типа остаётся, поэтому людям важно соблюдать предписания врачей. С таким заявлением выступил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, всем необходимо помнить следующее: именно осенью начинаются сезонные заболевания ОРВИ и гриппа. И угроза заражения коронавирусом также остаётся.

Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего — носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию, — цитирует ТАСС премьер-министра.

Мишустин на заседании совета отметил, что правительство выделило стимулирующие выплаты для медиков. Кабмин планирует продлить их и для социальных работников.

Ранее стало известно, что число заражённых COVID-19 в мире превысило 14 сентября 29 млн случаев. Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.

Как писал NEWS.ru, новый суточный максимум по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире — это признак того, что формируется коллективный иммунитет от COVID-19, считает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.