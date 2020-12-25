Мишустин поручил контролировать вакцинацию от коронавируса на всех этапах

https://static.news.ru/photo/0a315f9c-46b3-11eb-b396-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах — с производства до доставки препарата в медицинские учреждения.

Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации, — приводит РИА Новости слова премьер-министра.

Мишустин также рассказал, что на сегодняшний день было отгружено уже 310 тысяч доз вакцины «Спутник V» во все регионы страны.

Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приёмке, хранению и распределению вакцины. Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена, — заявил Мишустин.

Ранее глава правительства рассказал о мерах поддержки производителей российских вакцин от коронавируса. По его словам, в данный момент стоит задача масштабного наращивания объёмов производства вакцины, чтобы обеспечить ею все регионы страны.

Как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот было выпущено около 650 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».

Специалист подчеркнул, что российская вакцина способна защитить от новой мутации коронавируса, которая была обнаружена в Великобритании. По его словам, «Спутник V» создаёт иммунитет ко всему спайк-белку вируса. Британский штамм изменяет только небольшую точку на поверхности белка.