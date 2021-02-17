Мишустин назначил врио главы Фонда социального страхования РФ

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В Москве в четверг, 18 февраля, ожидается морозная погода, температура воздуха будет держаться в районе 14 градусов ниже нуля, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха останется ниже нормы, осадков в регионе не ожидается. Сегодня синоптическая ситуация в регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему москвичей ждёт по-зимнему погожий, но...