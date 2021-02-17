Мишустин назначил врио главы Фонда социального страхования РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Алексея Поликашина временно исполняющим обязанности руководителя Фонда социального страхования России.
Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации будет Алексей Поликашин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщила пресс-служба правительства РФ.
Поликашин занимает должность заместителя председателя ФСС России. Его назначение связано с переходом экс-главы Фонда социального страхования Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд России.
Ранее NEWS.ru писал, что согласно источникам российских СМИ, Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру. Такой шаг позволит создать «единое окно» для получения соцподдержки, а государство за счёт оптимизации расходов сэкономит 120 млрд рублей.