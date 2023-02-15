Минздрав: уход «Виагры» из России не скажется на качестве эрекции Репродуктолог Минздрава Аполихин: уход «Виагры» не повлияет на качество эрекции россиян

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Уход «Виагры» с российского рынка не повлияет «на качество эрекции», успокоил мужчин главный внештатный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин. Он рассказал «Газете.Ru», что у препарата для повышения потенции есть большое количество отечественных аналогов.

Отсутствие препарата «Виагра» не должно повлиять на качество эрекции наших мужчин, а тем более на показатели рождаемости в нашей стране. Надо отметить, что на рождаемость и рост демографических показателей в России прием «Виагры» или иных аналогов ингибиторов фосфодиэстеразы напрямую никак не влияет. На эти показатели влияют совсем другие факторы, — пояснил Аполихин.

Специалист отметил, что ожидать дефицита аналогов «Виагры» не стоит. В Минпромторге заявили, что в России выдано более 40 регистрационных удостоверений на препараты с действующим веществом силденафилом. По словам Аполихина, новые средства будут отличаться от дженериков, но благодаря повышению стандартов производства не будут уступать им по качеству.

Американская фармацевтическая компания «Виатрис» ранее временно приостановила поставки таблеток «Виагра» для лечения потенции в РФ. В Минпромторге уточнили, что в ближайшее время в России появятся новые аналоги препарата.