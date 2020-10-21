Минздрав: Россия сегодня лучше готова к борьбе с COVID-19, чем весной

https://static.news.ru/photo/1dd48d14-1385-11eb-9bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отечественная система здравоохранения в настоящее время более подготовлена к борьбе с пандемией коронавируса, нежели весной. Об этом заявил первый заместитель главы Минздрава РФ Игорь Каграманян.

Он отметил, что в первую волну COVID-19 система здравоохранения была испытана на прочность и выстояла благодаря самоотверженности медработников и помощи правительства регионам. Сейчас у медиков уже накоплен опыт, есть методические рекомендации.

Конечно, мы сейчас чувствуем себя более уверенно, более подготовлено, но это отнюдь не дает нам повода расслабляться, потому что это напряжение для системы здравоохранения, — цитирует чиновника ТАСС.

Замминистра добавил, что дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса во многом зависит от жителей страны, соблюдения ограничений и правил профилактики.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии заболели более 1,4 млн человек. В последние сутки было выявлено 15,7 тысячи новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали около 25 тысяч человек, выздоровели — более 1 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия преодолела сложный период пандемии коронавируса успешнее, чем многие страны мира. По его словам, борьба с инфекцией ведётся в стране системно, «без рывков и шоков».