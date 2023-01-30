Минздрав попросили увеличить выплаты земским докторам Минздрав попросили увеличить выплаты в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

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Выплаты в рамках программы «Земский доктор» предложили увеличить с одного до трех млн рублей, а по программе «Земский фельдшер» — с 500 тысяч до одного млн рублей. Письмо с соответствующей просьбой было передано министру здравоохранения Михаилу Мурашко от депутата Госдумы от республики Крым Михаила Шеремета, сообщает «Парламентская газета».

Не всегда достаточно выделяемых средств на приобретение комфортного жилья, если, например, врач или фельдшер переезжает в сельскую местность с семьей, — отметил депутат.

Парламентарий направил письмо после обращения главврача одной из крымских больниц. Главврач рассказал, что у приезжающих по программе докторов и фельдшеров не хватает денежных средств, чтобы решить квартирный вопрос, поэтому многие досрочно разрывают контракт, вернув деньги государству.

Исходя из реальной ситуации на рынке жилья, в том числе в Республике Крым, особенно на Южном берегу Крыма, строительство или приобретение на эту сумму индивидуального жилья не представляется возможным. Даже при условии участия в ипотеке с таким первоначальным взносом ежемесячные платежи банками рассчитываются больше, чем заработная плата медицинских работников, — написал в обращении депутат.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов объяснил, что бюджет на этот год, выделенный на реализацию программы, уже сформирован. По словам парламентария, проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер» подразумевают не приобретение жилья медиками, а поощрение их. Поэтому Фаррахов считает, что стимулировать медиков оставаться должны местные власти, обеспечив их жильем.

Ранее стало известно, что в ряде регионов сократили объем гарантий бесплатной помощи для детей с инвалидностью. Жителям Свердловской, Волгоградской областей и Еврейского автономного округа будут предоставлять определенное количество бесплатных услуг, чтобы «исключить злоупотребления».