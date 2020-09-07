Минздрав: первая волна COVID-19 в РФ ещё не закончилась

https://static.news.ru/photo/2cabce9e-f1be-11ea-aa37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ ещё не закончилась, о второй речь не идёт, считает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев [COVID-19] <...> Сентябрь — это опять люди к жизни вернулись после отпусков, формирование организованных коллективов в школах, высших учебных заведениях и так далее, это должно сопровождаться неким увеличением заболеваемости, — цитирует эксперта РИА Новости.

Специалист отметил, что рост количества новых случаев заражения COVID-19 объясняется сезонным повышением заболеваемости.

Медики России зафиксировали 5099 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (695), Санкт-Петербурге (210), Нижегородской (146) и Московской (135) областях. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 035 789 человек, из них активно болеющих 167 747. Выздоровели 850 049, в том числе 6772 — за последние сутки. Скончались 17 993. За прошедшие сутки умерли от вируса 122 человека. Такие данные на утро 8 сентября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина против коронавируса «Спутник V» будет для двух категорий граждан: для взрослых и для детей. Более лёгкий вариант препарата появится после испытаний на добровольцах.