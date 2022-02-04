Минюст внёс в перечень нежелательных организаций польский WOT Foundation

Минюст России принял решение включить в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, польскую организацию WOT Foundation («ВОТ ФОНД»). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Организация
До этого Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране польской неправительственной организации WOT Foundation.
Ранее Министерство юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционеров. В список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, были включены журналист Виктор Шендерович, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.