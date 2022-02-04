Минюст внёс в перечень нежелательных организаций польский WOT Foundation

Минюст России принял решение включить в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, польскую организацию WOT Foundation («ВОТ ФОНД»). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Организация внесена 4 февраля в перечень в соответствии с ч. 1, ч. 4 и ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также на основании решения замгенпрокурора Российской Федерации от 25 января 2022 года.

До этого Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране польской неправительственной организации WOT Foundation.

Ранее Министерство юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционеров. В список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, были включены журналист Виктор Шендерович, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.