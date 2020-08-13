Минтруд предложил утвердить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

https://static.news.ru/photo/528170b2-dd94-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд РФ выступил с предложением установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения, следует из проекта документа, представленного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как уточняется, прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить в размере 12 392 рублей, а для пенсионеров — 9422 рублей.

Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля, — следует из документа.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев одобрил инициативу Минтруда об увеличении размера пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет из малоимущих семей. Он отметил, что поддержка государства необходима всем многодетным семьям.

В настоящее время на дополнительные пособия могут рассчитывать семьи, в которых размер среднедушевого дохода составляет не более одного прожиточного минимума, установленного в регионе.