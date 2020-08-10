В Совфеде поддержали идею об увеличении детских пособий

https://static.news.ru/photo/593d8f94-dbb4-11ea-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев одобрил инициативу Минтруда об увеличении размера пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет из малоимущих семей. Он отметил, что поддержка государства необходима всем многодетным семьям.

Такие предложения всегда стоит поддерживать. Я надеюсь, что это не просто эмоциональный посыл, а этот вопрос был детально проработан, — цитирует сенатора «Москва 24».

В настоящее время на дополнительные пособи могут рассчитывать семьи, в которых размер среднедушевого дохода составляет не более одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Сенатор предлагает оказывать помощь всем многодетным семьям, независимо от их дохода.

У нас их не так много. Я думаю, у государства хватит средств поддержать их всех, — сказал Варфоломеев.

Согласно разрабатываемому Митрудом проекту, размер ежемесячных пособий малоимущим семьям на детей должен возрасти с 2021 года. В ведомстве пояснили, что средств, которые выплачиваются таким семьям сегодня, не всегда хватает для преодоления бедности. На сколько может увеличиться размер пособия в министерстве не уточняют.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство упростило получение малообеспеченным семьям получение детских пособий, сократив список документов, подтверждающих право на выплаты. В частности, с 1 ноября не нужно будет предоставлять сведения об алиментах. Эту информацию государственные органы будут получать сами через систему межведомственного электронного взаимодействия.