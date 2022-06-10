Минтруд предложил перевести на карту «Мир» часть государственных выплат

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Российская национальная платёжная система «Мир»

Минтруд РФ предложил перевести государственные выплаты по коммунальным услугам, а также субсидии почетным российским донорам и ряду других соцуслуг на карту «Мир», пишет РИА Новости. В пресс-службе министерства отметили, что большая часть госвыплат уже переводится на электронные карты отечественной платежной системы «Мир». В их число входят пенсионные начисления и пособия для многодетных семей.

Предлагается перевести на национальную платежную систему «МИР» выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений, ежегодную денежную выплату Почётным донорам России, — сказано в сообщении.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные. Решение было поддержано президентом США Джо Байденом.

Центробанк следом объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.