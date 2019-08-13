Проект приказа об увеличении срока выплаты пособий на первого и второго ребёнка с полутора до трёх лет подготовили в Минтруде.
Документ содержит ряд поправок в законодательство и предусматривает также изменение параметров доходов семьи при назначении пособия с полуторакратного до двукратного размера прожиточного минимума, сообщает «
В первых числах августа президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплаты детских пособий и расширении круга лиц, имеющих право на их получение.
Как писал News.ru, в Минтруде подсчитали, что реализация закона будет обходиться госбюджету ежегодно в 150 млрд рублей.