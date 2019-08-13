https://static.news.ru/photo/41f3a272-bdb2-11e9-83b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Проект приказа об увеличении срока выплаты пособий на первого и второго ребёнка с полутора до трёх лет подготовили в Минтруде.

Документ содержит ряд поправок в законодательство и предусматривает также изменение параметров доходов семьи при назначении пособия с полуторакратного до двукратного размера прожиточного минимума, сообщает « Коммерсант ».

В первых числах августа президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплаты детских пособий и расширении круга лиц, имеющих право на их получение.

Как писал News.ru, в Минтруде подсчитали, что реализация закона будет обходиться госбюджету ежегодно в 150 млрд рублей.