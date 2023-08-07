Минсельхоз объяснил, почему в России дорожает индейка Минсельхоз: рост цен на индейку связан с увеличением спроса

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Рост цен на мясо индейки в России связан с повышением спроса на рынке, заявили в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве уточнили, что также на ценах сказалась сезонность продукта и увеличение издержек при производстве, передает ТАСС.

Ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек. <...> Потребление мяса индейки в нашей стране стабильно растет, — сказали в Минсельхозе.

В ведомстве подчеркнули, что за последние пять лет Россия демонстрирует высочайшие темпы роста в птицеводстве. Так, сейчас РФ находится на втором месте в рейтинге стран по этому показателю, производя ежегодно до 415 тысяч тонн продукции.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в ближайшее время сразу несколько российских производителей повысят цену на индейку из-за роста издержек при производстве. Так, компания «Черкизово» планирует в ближайшие месяцы увеличить цены на продукцию на 6,5%.

До этого сообщалось, что принятый в июле 2022 года закон, разрешающий содержать птиц на дачных участках, вызвал резкую критику производителей мяса. Закон должен был способствовать сдерживанию роста цен на мясо и яйца, однако производители мяса отмечают, что содержащиеся на личных участках птицы больше контактируют с дикими особями, их корм не проходит проверку, а с учетом профицита на российском рынке мяса птицы и яиц экономическая целесообразность разведения птицы в личных хозяйствах кажется сомнительной.